英大學工會發起最少18日罷工 料逾7萬人參與

英國多個行業發起罷工，爭取改善薪酬待遇。英國高等教育行業成為最新一個加入行業，工會宣布將在2月及3月發起罷工，合計18日，將有來由150間大學﹑超過7萬名教職員參與。

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大學學院工會（The University and College Union,簡稱UCU）周四（12日）宣布，將在2月及3月發起18日罷工，爭取改善薪酬﹑工作環境及退休金。工會表示，下周公布確切罷工日子，表明今次行動將有150間大學的逾7萬名教職員參加。

工會要求資方提出「有意義」的加幅，並終止使用欠缺保障的僱用合約。工會指代表大學資方的大學學院僱主聯會（Universities and Colleges Employers Association）周三（11日）提出的4至5%薪資上調不足夠。

UCU秘書長格雷迪（Jo Grady）表示，工會團結一致升級工業行動，提醒資方如果不希望春季學期大受影響，應該及早與工會商討及達成協議。

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格雷迪指大學教職員為教育行業奉獻生命，他們希望回到工作崗位，但一切只能在解決多年來人工減少﹑校方大幅使用不穩定僱傭合約及退休金顯著被削減後才能實現。

UCU亦舉行另一次投票，詢問全體150間大學工會成員，是否同意延長工業行動委託，讓工會可以繼續在2023年舉行工業行動。如勞資雙方持續未能達成共識，工會可能在4月發起杯葛運動。

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責任編輯：吳漢培