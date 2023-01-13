【TikTok配對】TikTok增「人才經理」服務　方便品牌與創作者合作

在TikTok、YouTube等平台上充斥大量內容創作者，部分創作者更是靠影片觀看數量和與品牌合作來糊口。TikTok在其TikTok創作者平台中，增設「人才經理」服務，讓人才經理代表品牌或創作者進行工作洽商。

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據外媒《TechCrunch》報道，TikTok更新其創作者平台，並增設人才經理平台（Talent Manager Portal）服務。這項新服務允許人才經理，在獲得創作者授權的情況下，登錄創作者的Marketplace帳戶，以管理交易流程、代表創作者談判合同、處理創作反饋，並審查活動成效的各種報告和數據指標。

在新加入的人才經理服務中，品牌可以選擇「直接邀請」，或通過「應用活動」與創作者合作。品牌需要為「應用活動」建立一個簡介，而創作者則可以因應相關的「應用活動」，向品牌推銷自己。TikTok還使用了人工智能和自然語言處理（Natural Language Processing），根據創作者發布的內容，將品牌與創作者進行配對，進一步實現流程自動化。

TikTok承認，人才經理平台目前正由內部用戶模擬實際操作環境下進行測試（Alpha Test） 。這項免費服務已現吸引多家機構註冊，但目前無法公開測試參與的身分。

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責任編輯：殷凱怡

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