  • 24°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TikTok配對】TikTok增「人才經理」服務　方便品牌與創作者合作

科技 14:00 2023/01/13

分享：

分享：

在TikTok、YouTube等平台上充斥大量內容創作者，部分創作者更是靠影片觀看數量和與品牌合作來糊口。TikTok在其TikTok創作者平台中，增設「人才經理」服務，讓人才經理代表品牌或創作者進行工作洽商。

【TikTok新功能】TikTok創作者可設定年齡限制　僅允許成人用戶觀看短片

據外媒《TechCrunch》報道，TikTok更新其創作者平台，並增設人才經理平台（Talent Manager Portal）服務。這項新服務允許人才經理，在獲得創作者授權的情況下，登錄創作者的Marketplace帳戶，以管理交易流程、代表創作者談判合同、處理創作反饋，並審查活動成效的各種報告和數據指標。

在新加入的人才經理服務中，品牌可以選擇「直接邀請」，或通過「應用活動」與創作者合作。品牌需要為「應用活動」建立一個簡介，而創作者則可以因應相關的「應用活動」，向品牌推銷自己。TikTok還使用了人工智能和自然語言處理（Natural Language Processing），根據創作者發布的內容，將品牌與創作者進行配對，進一步實現流程自動化。

TikTok承認，人才經理平台目前正由內部用戶模擬實際操作環境下進行測試（Alpha Test） 。這項免費服務已現吸引多家機構註冊，但目前無法公開測試參與的身分。

【收入分紅】YouTube宣布2月推出新計劃　創作者可獲Shorts短片收益

【抖音TikTok】抖音仿效騰訊微信？　推出電腦軟件「抖音聊天」

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用
2023/01/12
【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用
【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據
今日
【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據
【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行
今日
【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行
【Twitter商機】Twitter設法幫補收入　或出售特殊用戶名
今日
【Twitter商機】Twitter設法幫補收入　或出售特殊用戶名

你可能感興趣

【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用
19:22 2023/01/12
【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用
【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據
今日 11:11
【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據
【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行
今日 12:05
【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行
手機Apps 科技產品 社交平台 抖音

下一篇文章

【Twitter商機】Twitter設法幫補收入　或出售特殊用戶名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際郵寄出事】英國皇家郵政因網絡安全事故　國際郵寄服務嚴重受阻
【國際郵寄出事】英國皇家郵政因網絡安全事故　國際郵寄服務嚴重受阻
【機迷熱話】NFL球員意外後　《Madden NFL 23》應要求移除「CPR」慶祝動作
【機迷熱話】NFL球員意外後　《Madden NFL 23》應要求移除「CPR」慶祝動作
【私隱安全】逾4億用戶數據被出售　Twitter澄清非由系統漏洞洩漏
【私隱安全】逾4億用戶數據被出售　Twitter澄清非由系統漏洞洩漏
【系統故障】警報系統故障致美國境內禁飛　白宮：航空局無受到網絡攻擊
【系統故障】警報系統故障致美國境內禁飛　白宮：航空局無受到網絡攻擊
【蘋果屏幕】Apple自研MicroLED有成果？　傳最快明年底Apple Watch採用
【蘋果屏幕】Apple自研MicroLED有成果？　傳最快明年底Apple Watch採用
【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用
【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款