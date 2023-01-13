【Twitter商機】Twitter設法幫補收入　或出售特殊用戶名

自Elon Musk接手Twitter以來，不少廣告商離Twitter而去，Twitter亦一直在削減其內部收入預測。有外媒指，Twitter或已想出另一「幫補收入」的大計，透過出售用戶名，以提高公司收入。

【私隱安全】逾4億用戶數據被出售 Twitter澄清非由系統漏洞洩漏

據外媒《紐約時報》報道，Twitter 員工曾在去年12月，討論增加收入來源的潛在方法，其中包括出售用戶名，但目前還不清楚該公司是否會進一步實行該想法。惟目前Twitter的用戶名註冊政策中，並不允許用戶買賣用戶名。

值得留意的是，Elon Musk在收購Twitter後，多次表明要刪除不活躍的用戶帳戶。他上月更於Twitter表示，Twitter很快便會釋放15億個從不活躍用戶所回收的用戶名。過往亦曾有黑客，接管Twitter帳戶並在黑市上出售。

【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場 Elon Musk預告將有四項變化

【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場 Elon Musk預告將有四項變化

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：