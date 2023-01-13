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【TSM】高盛：台積電TSMC今年指引正面唯憂經營成本上升　降目標價4%

股市 12:11 2023/01/13

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【TSM】高盛：台積電TSMC今年指引正面唯憂經營成本上升　降目標價4%

台積電TSMC（美：TSM）周四股價急升，高盛指，台積電管理層對於前景看法正面，而且仍尋求今年收入出現輕微增長，主要由3納米及新產品帶動，而去年第四季收入亦高於該行預期及行業水平。高盛將台積電目標價下調4%至94美元，潛在升幅約8%，維持「買入」。

高盛表示，台積電今年資本開支預算約320億至360億美元，與去年的363億美元比較，略為減少，而管理層預期上半年會有中至高單位數的盈利下跌，雖然低於該行估計，但較市場預期為佳，同時首季的業績指引亦較該行估計更好。

半導體下半年庫存會回復健康水平

對於半導體周期，台積電預期庫存修復會於上半年見底，下半年會回復健康水平，同時管埋層開始看到需求回穩的跡象。

高盛稱，台積電整體的指引正面，唯一的負面是經營成本及稅務開支，同時公司預期研發費用增加兩成，令研發費用佔銷售比率升到8%至8.5%，高於去年的7.2%，基於部分稅務優惠將會到期，因此調低2024年及2025年盈利預測。

高盛預期，台積電今年收入增長0.2%，毛利率約55%，較去年的59.2%降低4.2個百分點。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：【TSM】台積電第4季收入增78%勝預期　首季收入預測遜預期、削減資本開支

相關文章：【TSM】瑞銀降台積電目標價7.4%　行業庫存消化及終端需求降

編輯：陳韻妍

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