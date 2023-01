拜登笑證藏機密文件車庫有上鎖：我部跑車都喺度

白宮證實再於美國總統拜登寓所車庫發現政府機密文件,有記者質問拜登為何將機密文件放於車庫。拜登力證文件有安全存放時,更幽了一默指文件連同自己的跑車都放在有上鎖的車庫。

拜登(Joe Biden)周四(12日)於白宮記者會上證實,他位於特拉華州的私人寓所車庫發現第二批機密文件,並刻意淡化機密文件存放於車庫的安全隱憂。

霍士新聞(Fox News)記者杜西(Peter Doocy)詢問拜登:

你究竟點諗?點解會將機密資料放喺跑車隔離? (Classified materials next to your Corvette? What were you thinking?)

拜登隨即指自己終於有機會回應,然後反駁道:

順帶一提,我部跑車放喺個有上鎖嘅車庫,明白嗎?所以佢哋(車及文件)唔喺就咁放喺街。 (By the way, my Corvette's in a locked garage, OK? So it's not like they're sitting out on the street.)

杜西再追問:

所以資料放喺個有上鎖嘅車庫? (So the material was in a locked garage?)

拜登就回答:

係吖,仲有我部跑車(都喺度)。 (Yes— as well as my Corvette.)

拜登强調大家都知道他會認真對待機密文件和資料,他也正全面配合司法部的調查。

據悉,拜登所提到的跑車是通用汽車旗下的Corvette跑車,為1967年製,是當年擔任雪佛蘭(Chevrolet)的父親送給他的結婚禮物。

