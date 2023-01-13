拜登笑證藏機密文件車庫有上鎖：我部跑車都喺度

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白宮證實再於美國總統拜登寓所車庫發現政府機密文件，有記者質問拜登為何將機密文件放於車庫。拜登力證文件有安全存放時，更幽了一默指文件連同自己的跑車都放在有上鎖的車庫。
拜登寓所再發現機密文件 美司法部任命特別檢察官調查 【下一頁】
拜登（Joe Biden）周四（12日）於白宮記者會上證實，他位於特拉華州的私人寓所車庫發現第二批機密文件，並刻意淡化機密文件存放於車庫的安全隱憂。
霍士新聞（Fox News）記者杜西（Peter Doocy）詢問拜登：
你究竟點諗？點解會將機密資料放喺跑車隔離？
（Classified materials next to your Corvette? What were you thinking?）
拜登隨即指自己終於有機會回應，然後反駁道：
順帶一提，我部跑車放喺個有上鎖嘅車庫，明白嗎？所以佢哋（車及文件）唔喺就咁放喺街。
（By the way, my Corvette's in a locked garage, OK? So it's not like they're sitting out on the street.）
杜西再追問：
所以資料放喺個有上鎖嘅車庫？
（So the material was in a locked garage?）
拜登就回答：
係吖，仲有我部跑車（都喺度）。
（Yes— as well as my Corvette.）
拜登團隊發現新一批機密文件 未公布數量及發現位置 【下一頁】
拜登强調大家都知道他會認真對待機密文件和資料，他也正全面配合司法部的調查。
據悉，拜登所提到的跑車是通用汽車旗下的Corvette跑車，為1967年製，是當年擔任雪佛蘭（Chevrolet）的父親送給他的結婚禮物。
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責任編輯：鄭錦玲