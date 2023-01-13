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拜登笑證藏機密文件車庫有上鎖：我部跑車都喺度

環球社會熱點 12:11 2023/01/13

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白宮證實再於美國總統拜登寓所車庫發現政府機密文件，有記者質問拜登為何將機密文件放於車庫。拜登力證文件有安全存放時，更幽了一默指文件連同自己的跑車都放在有上鎖的車庫。

拜登寓所再發現機密文件 美司法部任命特別檢察官調查 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（12日）於白宮記者會上證實，他位於特拉華州的私人寓所車庫發現第二批機密文件，並刻意淡化機密文件存放於車庫的安全隱憂。

霍士新聞（Fox News）記者杜西（Peter Doocy）詢問拜登：

你究竟點諗？點解會將機密資料放喺跑車隔離？

（Classified materials next to your Corvette? What were you thinking?）

拜登隨即指自己終於有機會回應，然後反駁道：

順帶一提，我部跑車放喺個有上鎖嘅車庫，明白嗎？所以佢哋（車及文件）唔喺就咁放喺街。

（By the way, my Corvette's in a locked garage, OK? So it's not like they're sitting out on the street.）

杜西再追問：

所以資料放喺個有上鎖嘅車庫？

（So the material was in a locked garage?）

拜登就回答：

係吖，仲有我部跑車（都喺度）。

（Yes— as well as my Corvette.）

拜登團隊發現新一批機密文件 未公布數量及發現位置 【下一頁】

拜登强調大家都知道他會認真對待機密文件和資料，他也正全面配合司法部的調查。

據悉，拜登所提到的跑車是通用汽車旗下的Corvette跑車，為1967年製，是當年擔任雪佛蘭（Chevrolet）的父親送給他的結婚禮物。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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責任編輯：鄭錦玲

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