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【電動車】阿里巴巴與吉利達戰略合作　就汽車智能化及智能出行等深入合作

股市 12:06 2023/01/13

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【電動車】阿里巴巴與吉利達戰略合作　就汽車智能化及智能出行等深入合作

阿里巴巴 （09988） 與吉利 （00175） 簽署戰略合作協議。雙方將立足吉利在智能電動出行領域的專業經驗及阿里巴巴的數字化能力，在雲計算和工業互聯網、汽車智能化及智能出行、數智化營銷、可持續發展等四個方面開展深入合作。

兩者將共同輸出智能汽車行業的全鏈路數字化解決方案，涵蓋數字工廠、自動駕駛、智能座艙、工業互聯網、出行業務、整車直銷等從汽車生產到銷售服務的全過程，聯合打造汽車產業數字化新標杆，共同促進數實融合高質量發展，共建數字中國。

吉利控股集團首席執行官李東輝、阿里巴巴集團首席市場官董本洪代表雙方簽約，吉利控股集團董事長李書福和阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇共同見證。

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編輯：姚卓然

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

港股 吉利汽車（00175） 人工智能 雲端 電動車 汽車 自動駕駛 可持續發展 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
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