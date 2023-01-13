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把握央行改變利率政策時機  優先證券穩定表現可期

股市 12:01 2023/01/13

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聯儲局在2023年維持緊縮貨幣政策。由去年初開始的緊縮政策發揮全面影響力，並蔓延至實體經濟。美國消費者和企業開始受到這輪緊縮政策的影響。 雖然公司業績和資產負債表所受的影響不盡相同，但影響力已經形成，並逐步擴闊。我們繼續看好優先證券，孳息率顯著好轉有望帶來可觀的未來回報。 

隨着市場波動，為投資者提供更多固定收益投資機會。與其他同類資產比較，優先證券是孳息率較高，而且風險較低的選擇。優先證券的風險調整後回報水平亦最高，截至去年11月底，過去十年的年率化回報最高（4.27%），波幅則較低（6.87%）。相比之下，美國國庫債券的波幅最低（2.74%），但年率化回報亦低（0.69%）。

我們的分析顯示，在聯儲局結束緊縮周期之際，美元通常會暫時貶值，一般持續約40天；但美元往往能夠在隨後三個月內收復所有失地。我們預期這次的情況也一樣：無論聯儲局會否在2023年暫停加息周期，美元相對大部份其他貨幣仍具有收益優勢。

當聯儲局政策轉向時，我們預期優先證券將錄得穩健的反彈，可望為投資者帶來雙位數的總回報。憑藉吸引的收益率及聚焦於優質證券，加上對防守性公用事業持偏高比重和較高的投資靈活性，我們認為這方法或能駕馭波動和多變的市場環境，並可隨著美國利率回穩帶來潛在的超額回報。

能夠從更廣泛的信貸領域和資本結構中挑選證券，有助駕馭疲弱的市場環境，並專注於風險調整後回報。 隨著通脹、市場波幅及不確定因素在中期消退，優先證券除了提供收益回報外，亦具備上行潛力。 與存續期較長債券及傳統投資級別債券比較，優先證券的質素較佳，並繼續提供投資價值。投資團隊自 2019 年起維持防守立場，對公用事業等持偏高比重，並對零售固定票息證券持偏低比重。

另外，利率上升締造以吸引價格購買優先證券的機會。事實上，優先證券現時的價格較面值大幅折讓，處於2009年環球金融危機以來的最低水平。此外，優先證券的孳息率已升至十年以來高位，我們認為對追求收益的投資者別具吸引力。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

撰文 : Joseph Bozoyan 宏利投資管理投資組合經理

欄名 : 基金卓見

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