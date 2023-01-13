NAMI再於CES消費電子展中登場

全球年度最大的消費電子產品展「消費電子展2023」（CES 2023）今年再次在美國拉斯維加斯舉行，回復疫情前的盛況，並剛於本星期初圓滿結束。今年展覽共吸引來自170多個國家和地區，超過3,200家參展商推出最新產品， 納米及先進材料研發院（簡稱NAMI）憑其技術「365Pillow優質睡眠智能枕頭」連續第5年奪得消費電子展（CES）創新獎，與其他國際知名電子產品品牌的獲獎技術一起進駐消費電子產品的最高殿堂。

▲ NAMI連續第5年奪得消費電子展創新獎

NAMI的365Pillow優質睡眠智能枕頭結合了用於壓力監測的布料傳感器墊和實時調節的嵌入式控制器，可監測頸部和頭部區域的壓力，根據實時壓力分佈自動調整枕頭的高度。使用者更可透過手機應用程式調控程序，達至舒適的睡姿和健康的睡眠體驗。

▲ NAMI今年的獲獎技術「365Pillow優質睡眠智能枕頭」

NAMI亦於CES 的香港館內，向來自全球的業內人士展出多項最新的研發成果，以及近年的獲獎技術，包括適合各種應用的電池技術、適用於5G電子器件的熱管理材料、柔性透明塗層，以及有形狀記憶功能的電子肌肉智能材料。

▲ NAMI於CES 展出多項創新技術

(特約)