貓王獨女心臟病發離世 喪子之痛成創傷

美國已故流行天王「貓王」皮禮士利的女兒麗莎周四（12日）因心臟病發送院搶救，最終宣告不治，享年54歲。家族及母親對麗莎突然離世感到震驚，希望外界可以保持私隱。據悉，麗莎生前對獨子自殺十分自責，成為她一大創傷。

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美國知名八卦新聞媒體《TMZ》周四率先曝光，麗莎（Lisa Marie Presley）在加州入院。麗莎母親Priscilla同日亦在社交平台Instagram確認消息。

同日稍後，Priscilla發表聲明，指女兒已在當日因心臟病離世。Priscilla指自己與家人對麗莎忽然離世感到震驚，希望外界可以為女兒及家人繼續祈禱，並希望大眾可以讓他們一家在艱難時刻保留私隱。

麗莎最後一次公開露面是周二（10日）舉行的金球獎典禮，她與Priscilla一同現身，支持父親皮禮士利（Elvis Presley）的自傳電影。主角Austin Butler亦不負所托，最終獲最佳男主角，並在台上向麗莎致敬。

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麗莎曾有過4段婚姻，前夫包括流行樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）及奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）。麗莎曾誕下3女1子，其中獨子Benjamin Keough於2020年﹑年僅27便自殺離開人世。

對於獨子逝世麗莎被指一直耿耿於懷，亦十分自責。麗莎曾稱自己及3名女兒的生命被Benjamin死亡「完全摧毀」，坦言喪子之痛將永在心中。無獨有偶，麗莎與父親同樣死於心臟病。

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責任編輯：吳漢培