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【ESG】瑞銀料至2031年中國綠色金融規模將達70萬億元人幣

股市 11:43 2023/01/13

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【ESG】瑞銀料至2031年中國綠色金融規模將達70萬億元人幣

中國的環境、社會和公司治理（ESG）投資已經發展了一段時間，瑞銀投資銀行亞太地區責任與可持續投資研究主管胡炳熙表示，中國的綠色金融市場其實規模已經很大，市場今天已經大概有16萬億人民幣，佔了整個金融系統大概8%左右，估計綠色金融在中國未來會有比較快的增長，至2031年的規模將會達到70萬億元人民幣。 

胡炳熙指出在16萬億人民幣的體量之中，約有15萬億的體量都是來自於綠色信貸，並主要以商業銀行為主；只有大概1萬億是來自於綠色債券。而其中有一個特別小的部分就是ESG基金。在中國，ESG基金總資產管理規模（Asset Under Management，AUM）比例是非常小，估計大概只有5000至6000多億人民幣左右。

另外，他相信比較值得關注的是ISSB（國際可持續發展準則委員會）準備要推出的一套披露準則。儘管今天中國政府沒有正式宣佈會採用這套標準，但他認為中國對於這套標準是高度關注的，因為這個標準本身的定位頗高，目標是想成為全球ESG披露的基準線，也可以說是一個最低的要求，又相信在未來更多的披露裡面，農業和機場這兩個行業在中國會受到比較大的影響。

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編輯：姚卓然

瑞銀 ESG 財富及資產管理 綠色金融 可持續發展 基金 債券 綠色債券 投資銀行
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