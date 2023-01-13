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【內房危機】官媒：內地將改善30家試點優質房企的資產負債表　支持其參與行業重組併購

股市 11:16 2023/01/13

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【內房危機】官媒：內地將改善30家試點優質房企的資產負債表　支持其參與行業重組併購

內房在中央連番出招下逐步回穩，內地官媒《新華社》報道，內地金融部門已起草《改善優質房企資產負債表計畫行動方案》，圍繞「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四個方面，重點推進21項工作任務，引導優質房企資產負債表回歸安全區間，推動行業向新發展模式平穩過渡。

報道指，新方案是要改善優質建商資產負債狀況，改善30家試點建商的「三線四檔」規則，工作任務中包括設立全國性金融資產管理公司專項再貸款，支持其市場化參與行業重組併購，加快風險出清，但報道未有透露該30家房企的名字。

設立1000億元住房租賃貸款支持計劃

在推動住房租賃市場建設方面，金融部門近期也將出台金融支持住房租賃市場發展的相關文件，並設立1000億元人民幣的住房租賃貸款支持計劃，支持部分城市試點市場化批量收購存量住房，擴大租賃住房供給。

報道指，金融管理部門將鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期；加大信貸、債券等新增融資支持力度；研究銀行向優質房企集團提供貸款，合理滿足集團層面流動資金需求；支持境外債務依法償付，提供外匯管理等政策支持。

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

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