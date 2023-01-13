曾比特為全新尖沙咀 K11 Art Mall 購物藝術館敏華冰廳主持啟動儀式  首次以代言人身份出席品牌活動  分享個人黃金滋味及隱藏食法心得

▲ 香港新生代歌手曾比特今日首次以敏華冰廳代言人身份出席「敏華冰廳我的黃金滋味發布會活動」。

香港新生代歌手曾比特今日出席「敏華冰廳我的黃金滋味發布會活動」。一直致力為大家呈獻揉合傳統與創新的港式美饌的敏華冰廳近日宣布正 式登陸尖沙咀地標 K11 Art Mall 購物藝術館，並同時推出經典升級「我的黃金滋味」餐牌，為大家帶來破格新品以慶祝新店開幕。新店開幕儀式在今天圓滿舉行，人氣歌手曾 比特﹙Mike﹚更首次以敏華冰廳品牌代言人的身份矚目亮相，出席新品發佈會儀式。Mike 更在活動上分享個人黃金滋味及隱藏食法心得，與大家探索港式美饌的百變魅力。

聯乘推出「特爆炸系列」飲品令爆炸頭成潮流指標

▲ 香港新生代歌手曾比特早前以其招牌爆炸頭形象聯乘敏華冰廳推出「特爆炸系列」飲品，引起一股爆炸熱潮並成為潮流指標之一。

人氣急升的 Mike 在去年成為了敏華冰廳的品牌代言人，餐廳特別以其招牌爆炸頭形象聯乘推出「特爆炸系列」特式飲品，引起一股爆炸熱潮並成為潮流指標之一！對於首次成為品牌代言人的 Mike 表示：「我一向非常喜歡懷舊冰廳，多款地道特色滋味包含香港人的一種情懷。而敏華冰廳除了保留不少傳統菜式，最欣賞的是他們不斷創新食譜，為大家帶來更多揉合傳統與創新的新菜式。就如他們的招牌菜叉燒飯，配上秘製咸蛋黃 醬變成『黃金叉燒飯』，讓味道層次提升，跟我的形象一樣作出大膽嘗試。這種不斷尋求突破的精神正正與我音樂路上的追求不謀而合，所以我對於能夠擔任該品牌代言人感到十分榮幸。」

▲ 香港新生代歌手曾比特夥同太興飲食集團中國內地及品牌發展董事陳家強先生一同主持敏華冰廳「我的黃金滋味」新品啟動儀式。

Mike 大談個人「黃金滋味」 分享冰廳隱藏新食法大玩新舊交融

敏華冰廳為配合新店開張，特意推出全新經典升級「我的黃金滋味」系列，當中包括三款與內地同步發布的新產品黃金叉燒飯、香菇滷肉飯及味噌牛雜飯，冀為顧客帶來更破格的味覺享受。提到「黃金滋味」，Mike 更大談他個人心中的黃金滋味：「港式美食快捷、多元化及質素穩定都十分符合香港人的性格特質，亦是我的最愛美食之選。之前一段時間於內地工作，我尤其掛念沙茶牛肉麵與牛油多士，更自創了一個隱藏新食法，忽發奇想地將沙茶牛肉夾入牛油多士後，再沾上沙茶醬吃，發覺味道意外地好吃，今次推出全新黃金叉燒飯，不知道將黃金叉燒夾在牛油多士上又是甚麼味道呢！」

全新的「我的黃金滋味」系列即日起於全線敏華冰廳正式登場。

▲ 香港新生代歌手曾比特大談個人黃金滋味，即席發揮小宇宙自創敏華冰廳隱藏新食法，希望嘗試將黃金叉燒飯的黃金叉燒夾入牛油多士享用。

關於敏華冰廳

「敏華冰廳」品牌起源於香港九龍一間名為文華冰廳的獨立「冰室」，歷史悠久，可追溯 至 1970 年代。自 2016 年太興集團控股有限公司收購品牌後，餐廳發展迅速，並不斷 尋求創新發展方向，至今中港兩地已有多達 69 間分店，成為太興集團控股有限公司發 展的新動力。「敏華冰廳」主要供應香港傳統「冰室」略帶西式風味的快餐小食，招牌菜 有敏華黯然銷魂飯、滾水雞蛋及沙茶牛肉麵等，期望為顧客帶來昔日香港風情。

(特約)