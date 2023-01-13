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【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行

科技 12:05 2023/01/13

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DragonFly可在緊急情況下自動飛行，透過分析空域規則和天氣等因素，選擇一條通往機場的最佳飛行路線。（Airbus）

航空安全（Aviation Safety）是空中交通管制重要一環，以避免發生飛機航行的意外及傷亡事故。歐洲民航飛機製造商Airbus正測試機師輔助功能「DragonFly」，以在緊急情況下自動改道飛行及安全著陸，拯救飛機不至發生事故。

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Airbus表示，萬一飛機上的機組人員出現狀況，例如機師突然暈倒而無法駕駛，DragonFly就可在緊急情況下自動飛行，它不但能透過分析空域規則和天氣等因素，選擇一條通往機場的最佳飛行路線，還可以與空中交通管制中心和航空公司的營運中心溝通。

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此外，DragonFly還可以利用傳感器和電腦視覺算法在任何跑道上自動降落，並協助控制速度，提醒機師注意跑道上的障礙物。Airbus表示，測試現時只限於一架A350-1000示範機，因此DragonFly離投入生產還需要一段時間，同時亦需等待監管機構批准其使用。

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責任編輯：陳卓賢

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