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拜登寓所再發現機密文件 美司法部任命特別檢察官調查

環球政治 10:59 2023/01/13

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美國總統拜登的文件門餘波未了，白宮證實再於拜登寓所發現一批政府機密文件。美國司法部任命前聯邦檢察官羅伯特·許為特別檢察官，負責調查拜登機密文件事件。

拜登團隊發現新一批機密文件 未公布數量及發現位置 【下一頁】

拜登（Joe Biden）的私人律師去年11月2日、即美國中期選舉前6日，準備關閉拜登2017至19年間任職賓夕法尼亞大學榮譽教授時使用的辦公室，發現内有少量機密文件。

拜登團隊上月20日於拜登特拉華州的私人住宅車庫發現另一批文件。

司法部長加蘭周四（12日）宣布，任命羅伯特·許（Robert Hur）為特別檢察官負責調查事件，形容他是資深及傑出的檢察官，指他也會負責監督司法部的國家安全和公共腐敗等重要事務。

羅伯特·許同日發表聲明，承諾會帶著公平、公正和冷靜的判斷完成調查，不會懷著畏懼或偏袒的心履行公職。

羅伯特·許曾於馬里蘭州擔任助理檢察官，也曾任首席大法官倫奎斯特 （William Rehnquist） 的法律助理。

拜登前辦公室發現機密文件 涉烏克蘭英國伊朗情報 【下一頁】

他2017年獲時任總統特朗普（Donald Trump）任命為馬里蘭州檢察官，直至2021年辭職。他任内曾處理多宗矚目案件，包括巴爾的摩（Baltimore）前市長Catherine Pugh涉嫌逃稅一案，最終Pugh被判處三年徒刑。

白宮發言人柯比（John Kirby）被問到拜登的寓所等地方是否有潛在國家安全風險評估，就强調司法部已委任特別檢察官調查，因此應交由司法部研究這個問題。

他强調拜登重視處理機密文件，得悉事件後已立即移交文件，做了完全正確的事。 

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責任編輯：鄭錦玲

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