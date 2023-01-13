【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據

▲ Meta指出，Voyager Labs創建了3.8萬個Facebook虛假賬戶，利用其AI軟件進行「網頁抓取」。（法新社）

Facebook和Instagram等社交平台上，記錄著不同帳戶的個人資料，這些數據都容易被人收集和利用。Meta日前就起訴AI軟件初創公司Voyager Labs，指控它建立大量Facebook虛假賬戶，以收集真實賬戶的訊息。

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Voyager Labs是一間利用AI技術，提供調查服務及軟件的初創，幫助執法部門和企業獲得有關嫌疑人的信息。Meta指出，Voyager Labs創建了3.8萬個Facebook虛假賬戶，利用其AI軟件進行「網頁抓取」（Web Scraping），自動收集60多萬名Facebook用戶的公開訊息，包括帖子、照片和朋友名單等內容。

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Meta表示，Voyager Labs的行為沒有經Meta授權，且違反了Facebook和Instagram的條款及當地法律，現時已禁6萬多個與Voyager Labs相關的Facebook和Instagram賬戶和頁面，當中包括3.8萬個Facebook虛假賬戶，並要求該公司作出相關賠償。

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責任編輯：陳卓賢