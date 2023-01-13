IMF料全球經濟增長不下行 2023年保2.7%

全球各地通脹高企及國際能源價格急升等因素影響下，外界普看淡2023年經濟。國際貨幣組織（IMF）日前表示，不預期今年經濟增長將出現下行，估計今年全球增長率將維持在2.7%，但強調今年經濟環境仍然困難。

IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱 【下一頁】

IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（12日）表示，2023年或是全球經濟另一個困難年度，通脹維持高企，但她並不預計今年會出現2022年時的經濟下行，維持今年經濟增長預測在2.7%。

格奧爾基耶娃指今年經濟增長料持續放緩，惟勞動市場仍然強勁是一大潛在利好。她認為只要民眾有工返，即使物價維持高企，大家亦會繼續消費，經濟表現亦會有幫助。IMF相信放緩會在今年末見底，明年將迎來反彈。

格奧爾基耶娃亦點名佔全增長35至40%的中國，指中國經濟去年令人「失望」，隨政策改變可望在今年中起再次為全球增長作出貢獻。她亦強調，一切需視乎中國政府的政取態。

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至於美國，格奧爾基耶娃認為當地經濟大有可能迎來軟著陸，如果進入技術性衰退，衰退程度或較溫和。

不過，格奧爾基耶娃亦表明全球仍面臨不少不確定因素，如俄羅斯與烏克蘭戰爭可能升級及大型網絡攻擊等。她指現在為事故多發年代，提醒大眾對超越想像的危機保持開放態度，去年發生的大事正是印證。

同時，她亦憂慮近日巴西﹑秘魯及其他國家發生社會動盪，以及緊縮財政環境的影響未明朗。她指通脹仍然「頑固」，各地央行理應繼續穩定物價。

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責任編輯：吳漢培