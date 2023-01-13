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【中港通關】帝盛酒店員工劃一獲2.8個月花紅、加薪2%至4%　邱詠筠：集團面臨的經濟壓力仍在攀升

Hot Talk 10:40 2023/01/13

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【中港通關】帝盛酒店員工劃一獲2.8個月花紅、加薪2%至4%　邱詠筠：集團面臨的經濟壓力仍在攀升

中港恢復通關，酒店業迎來復甦，帝盛酒店總裁邱詠筠為感謝員工的努力，周四 （1月12日）向員工發出手寫信，感謝員工在過去一年的付出，在疫情期間堅守崗位，照顧受疫情影響的人士，宣佈所有合資格員工可劃一獲2.8個月花紅，同時加薪2%至4%。

邱詠筠在信中寫到，在第五波疫情的衝擊下，本港感染人數激增，醫療系統面臨嚴峻挑戰，「作為一名新冠康復者，我深知病痛所帶來的不適」，很感恩得到各位同事的支持，將荃灣帝盛酒店改為香港首間接收確診者隔離的設施。

邱詠筠強調，雖然疫情影響漸漸褪去，但全球經濟環境的不明朗、通脹、加息、能源成本的升高等因素依然影響著酒店及旅遊業復甦，集團面臨的經濟壓力仍在攀升。

相關文章：【中港通關】澳門研向香港居民再送酒店優惠　冀日均訪澳香港旅客增至1萬人

相關文章：【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業

編輯：陳韻妍

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