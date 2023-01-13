▲ 【油價走勢】大摩：內地重新開關帶動需求+庫存低企 布蘭特期油年底可回升至110美元

國際油價今年於80美元左右波動，摩根士丹利預期，受中國重新開關帶動原油需求，加上航空業復甦，俄羅斯供應風險下降，美國頁岩油產量放緩等因素帶動，預期原油市場於第二季將回復平衡，第三及第四季供應將偏緊，支持原油價格於下半年上揚。

大摩預期，即使布蘭特期油於首季徘徊於80至85美元一桶，年底時價格也會回升到110美元水平，因供應仍遠未見頂，同時庫存低位。

巴克萊料今年油價約98美元

大摩指，中國重新開關料會令原油日均需求增加近100萬桶，而有關需求將逐步釋放，同時航空業逐漸復甦也帶動原油需求。

巴克萊亦看好今年油價走勢，但同時提及環球製造業活動降低，或會對其今年油價98美元的預測構成下行風險。

相關文章：

【油價走勢】高盛調低明年上半年布蘭特油價預測至百美元以下 原油的結構性上升周期僅屬暫停

【國際油價】香港三星資產：宏觀經濟逆風限油價上行空間 紐油3至6個月內目標價70至90美元

編輯：陳韻妍