【券商點睇】市場過度反映利淡因素 龍源電力安全邊際高

龍源電力（00916）去年股價表現強差人意，申萬宏源總結原因在於行業壓力及多重誤解，包括超低價格中標與強制配儲亂像帶來的長期回報率擔憂、疫情及組件價格高企帶來的階段性裝機不及預期，以及補貼核查趨嚴帶來的存量補貼作廢擔憂。該行認為，市場對此已過度擔心，公司股價處於超跌狀態。

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其中，裝機增速不及預期的問題上。該行指出，在高組件價格背景下，公司嚴守回報率底綫，是對股東負責的行為。 展望未來發展，公司近年來雖然裝機增速有限，但是積極儲備資源， 在手儲備項目高達數十吉瓦。當前風電項目回報率保持較高水平，光伏組件降價後，回報率有望快速回升， 公司未來新增裝機具備爆發性。

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考慮到，市場對負面因素反應過度，當前股價具備極高安全邊際。如假定去年12月公司股價合理，實際是反映了公司存量補貼出現 50%以上壞帳的預期，與該行的測算及行業邏輯不符。據該行的估算，公司可得歸母權益價值應為1,254億元人民幣，較當前股價有約 50%空間，維持「買入」評級。

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撰文：林衛