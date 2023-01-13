【數據點睇】中科院料中國GDP增速約6% 呈前後低中間高形態

中國科學院預測科學研究中心副主任楊翠紅表示，2023年中國經濟將平穩運行，預計全年GDP增速為6%左右。其中，消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.5、1.5和1個百分點。同時，預計2023年中國經濟增長將呈現前後低中間高的倒「U」形態勢，第一季增速約為4.2%，第二季受2022年低基數的影響，增速將達到9.3%，第三、四季約為5.5%及5.4%。

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談及對投資、消費、進出口的預測，楊翠紅預計2023年固定資產投資全年名義增速約為5.5%；最終消費按年名義增速為4.1%至5%，是拉動經濟增長的主要動力。在全球疫情得到一定控制、世界經濟緩慢復甦、中國經濟穩定增長的基準情景下，預計2023年中國進出口總額約為6.38萬億美元，按年增長約0.7%。

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此外，在全球經濟增速放緩、市場流動性有所收緊、歐美對俄制裁維持現狀等基準情形下，楊翠紅認為2023年大宗商品價格將呈現高位震盪並伴隨小幅回落態勢，預計2023年CRB商品期貨價格指數均價為267點左右，按年下跌約6%；紐約和布蘭特原油均價分別為每桶84和88美元，按年分別下跌約10.6%和11.1%。

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撰文：林衛