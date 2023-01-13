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【中海油883】油價大機率於高位徘徊 中海油資本開支預算達千億

股樓投資 10:33 2023/01/13

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內地報道指，中海油（00883）日前公布2023年經營策略和發展計劃，上調了今年產量目標和資本支出預算，淨產量目標為650至660百萬桶油當量，資本支出預算總額達1,000億至1,100億元（人民幣﹐下同）。公司管理層表示，全球和中國石油需求基本恢復到疫情前水平，未來國際油價有望維持在每桶80美元以上。

【同場加映】溫股知新：升勢放緩避不了 控制注碼最重要

2022年公司預計完成資本支出約1,000億元，2023年由於開發投資增加，全年預算有所提升，預計將達到1,000億至1,100億元的水平。其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約18%、59%、21%和 2%。國內和海外的資本支出佔比分別為76%和24%。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選，請按【見下頁

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2022年，中海油超額完成計劃，淨產量預計達到約620百萬桶油當量。今年，該公司的淨產量目標為650至660百萬桶油當量，其中，中國與海外各約佔70%和30%。至2024年和2025年，中海油的淨產量預計將分別達690至700百萬桶油當量和730至740百萬桶油當量。

【同場加映】青姐話：有貨又點？冇貨又點？

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撰文：林衛

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