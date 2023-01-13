【異動｜生科股】諾輝健康彈高9%　發盈喜料去年收入最多增2.7倍

▲ 【異動｜生科股】諾輝健康發盈喜 料去年收入增最多2.7倍

諾輝健康 （06066） 發盈喜，受惠公司產品常衛清及噗噗管的收入及毛利增加，以及於去年1月新產品幽幽管上市，預料去年全年收入總額預期將介乎7.5億元至7.8億元（人民幣‧下同），按年增長2.5倍至2.7倍。

諾輝健康彈高9%，報29港元，創逾10個月高。

當中，常衛清去年銷售收入預期將介乎3.5億元至3.7億元，按年增長2.6倍至2.8倍。噗噗管去年銷售收入預期將介乎1.95億元至2.02億元，按年增長69.4%至75.4%。至於幽幽管自2022年1月產品上市以來的銷售收入預期將介乎2.03億元至2.1億元。

另外，公司去年毛利預期將介乎6.4億元至6.6億元，按年增長3.1倍至3.2倍。公司毛利率預期將介乎81.6%至87.4%，較截至 2021年12月31日止年度的約72.7%呈上升趨勢。

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編輯：姚卓然