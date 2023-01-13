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【新股IPO】正味集團首掛高開低走潛水逾17%　一手帳面轉蝕480元

新股IPO 16:23 2023/01/13

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【新股IPO】正味集團首日掛牌

正味集團 （02147） 首日掛牌，高開低走。新股內地乾貨食品及零食商正味集團開報0.74元，較招股價0.68元高8.8%，早段曾升最多13%高見0.77元，其後走勢向下，並以全日最低位0.56元收市，低招股價低0.12元或17.6%，成交近1.4億元，以每手4000股計算，不計手續費一手帳面轉蝕480元。

正味集團以下限0.68元定價，超額認購17.3倍，集資淨額9730萬元，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價　超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍　一手中籤率55%（附分配結果連結）

【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價　一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【新股IPO】眾安智慧生活2271擱置上市計劃　首批退款將於周五進行

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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