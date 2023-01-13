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【新股IPO】正味集團首掛高開低走半日潛水一成 一手帳面轉蝕280元
新股IPO 12:30 2023/01/13
正味集團 （02147） 首日掛牌，半日表現高開低走。新股內地乾貨食品及零食商正味集團開報0.74元，較招股價0.68元高8.8%，早段曾升最多13%高見0.77元，其後走勢向下，曾低見0.57元，中午收報0.61元，低招股價0.07元或10.3%，成交1.3億元，以每手4000股計算，不計手續費一手帳面轉蝕280元。
正味集團以下限0.68元定價，超額認購17.3倍，集資淨額9730萬元，一手中籤率100%，人人有份。
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責任編輯︰梁浩碩
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