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【TSLA】Tesla上海三期工廠擴建據報被受阻　傳涉數據蒐集擔憂

股市 08:46 2023/01/13

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【TSLA】Tesla上海三期工廠擴建據報被受阻　傳涉數據蒐集擔憂

據《彭博》引述知情人士報道，Tesla（美：TSLA）原定今年年中啟動的上海工廠三期項目被中國官員阻撓，令公司在中國年產200萬輛汽車的擴產目標蒙上陰影。

知情人士表示，一些中國中央政府部門官員對Tesla及公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）存在顧慮，包括對Tesla的美國公司性質、馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX公司的星鏈項目（Starlink）、Tesla之前存在的數據蒐集問題等抱有擔憂。

知情人士補充，上海市政府對Tesla仍表示支持。而另一知情人士透露，三期項目的未來尚不確定，有待中央政府高層的態度轉趨清晰。Tesla和中國發改委沒有回應消息。

Tesla上海臨港工廠項目一、二期工廠始於2019年均已投產，年產能達100萬輛。即使受疫情及擴產改造影響，去年上海Tesla工廠仍交付了共71萬輛Model 3和Model Y電動車，成為公司全球產量最高的工廠。當三期項目投產後，將使得Tesla上海工廠一、二、三期項目合計產能達到每年200萬輛。早在2021年，因擔心Tesla車載設備獲取軍事秘密，如車輛內置攝像頭收集敏感數據，中國此前已禁止Tesla汽車進入軍隊營區和家屬院。

去年12月，有傳Tesla可能因需求不足，因而要上海工廠計劃減產。今年初Tesla中國車款接連減價，引發一些中國Tesla車主不滿及進行維權行動。

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編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 地緣政治 國防 科技產品 移動裝置 美股 汽車 電動車 疫情 馬斯克
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