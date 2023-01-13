  • 20°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】滙豐ADR較港高2%　恒指黑期升約147點、道指期貨升25點（不斷更新）

股市 08:35 2023/01/13

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股向上，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約139點，恒指料開報21654點。滙豐 （00005） ADR折合報55.32元，較港收市價高1.22元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.88元，較港收市價低1.12元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.45元，較港收市價低0.35元或0.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：33】恒指黑期升約147點，報21639點；道指期貨升25點，報34344點。

【07：50】【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價　一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【07：49】【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍　一手中籤率55%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價　超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21654點，升139點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.32元，較港收市價高1.22元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.88元，較港收市價低1.12元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.45元，較港收市價低0.35元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國12月CPI大幅放緩至6.5%，符市場預期，核心CPI放緩至5.7%，亦符預期 ； 通脹降溫，美滙指數下試1.02，美股納指5連升。道指中段升勢擴大至319點，收升216點或0.6%，報34189點；納指倒升69點或0.6%，報11001點；標指升13點或0.3%，報3983點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【TSLA】Tesla上海三期工廠擴建據報被受阻　傳涉數據蒐集擔憂

下一篇文章

【ET開市直擊】美國12月通脹數據怎解讀 比亞迪炒起追唔追？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【Morning精點】Eason陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲　冷鋒殺到下周二市區最低氣溫11度
【Morning精點】Eason陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲　冷鋒殺到下周二市區最低氣溫11度
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【美股收市】美通脹降溫 加息料放慢 道指漲216點 納指倒升0.6%
【美股收市】美通脹降溫 加息料放慢 道指漲216點 納指倒升0.6%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款