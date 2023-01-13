【港股市況】滙豐ADR較港高2%　恒指黑期升約147點、道指期貨升25點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約139點，恒指料開報21654點。滙豐 （00005） ADR折合報55.32元，較港收市價高1.22元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.88元，較港收市價低1.12元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.45元，較港收市價低0.35元或0.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：33】恒指黑期升約147點，報21639點；道指期貨升25點，報34344點。

【07：50】【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價 一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【07：49】【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍 一手中籤率55%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價 超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21654點，升139點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.32元，較港收市價高1.22元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.88元，較港收市價低1.12元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.45元，較港收市價低0.35元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國12月CPI大幅放緩至6.5%，符市場預期，核心CPI放緩至5.7%，亦符預期 ； 通脹降溫，美滙指數下試1.02，美股納指5連升。道指中段升勢擴大至319點，收升216點或0.6%，報34189點；納指倒升69點或0.6%，報11001點；標指升13點或0.3%，報3983點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩