【港股市況】滙豐、中移動升近2%撐市　美團跌近2%　恒生指數午後初段靠穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，港股半日反覆向好。ATM個別走，美團 （03690） 跌近2%，騰訊 （00700） 升0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.5%。滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升近2%撐市，中石油 （00857） 升近3%。恒生指數高開90點，早段曾轉跌，恒指半日升35點，報21549點，成交653億元。科指跌0.04%，報4485點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段升1%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 跌2%。

【13：04】【澳門通關】銀娛跌逾1% 澳門旅遊局：目前澳門整體酒店在新春期間訂房達63%、冀臨近春節可達九成

【13：00】恒生指數午後初段靠穩，升約28點，報21542點，科指跌近0.1%，報4484點。

【12：06】【電動車】阿里巴巴與吉利達戰略合作 就汽車智能化及智能出行等深入合作

【12：00】恒指半日升35點，報21549點，成交653億元。科指跌0.04%，報4485點。ATM個別走，美團 （03690） 跌近2%，騰訊 （00700） 升0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.5%。滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升近2%撐市，中石油 （00857） 升近3%。

【11：42】中石油 （00857） 升幅擴大至逾3%，中海油 （00883） 升逾2%，中石化 （00386） 升1%。

【11：34】藥明生物 （02269） 升近3%，高見70.6元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.6%，深證升0.6%，創業板指升0.5%。

【11：22】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.3%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌近2%。另外，小米 （01810） 跌0.3%，京東 （09618） 跌逾2%。

【11：20】【內房危機】官媒：內地將改善30家試點優質房企的資產負債表 支持其參與行業重組併購

【11：06】【互聯網監管】中國政府據報擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里巴巴 圖以增強控制能力

【11：01】恒指窄幅上落，最新跌12點，報21501點，科指跌0.4%，報4471點。

【10：45】金價續揚，靈寶黃金 （03330） 升逾3%，中國黃金國際 （02099） 升3%。紫金 （02899） 跌0.6%，山東黃金 （01787） 跌逾2%。

【10：26】新股正味集團 （02147） 高開低走，最新報0.6元，較招股價低11.8%。

【10：23】盈滙企業 （02195） 復牌後跌逾26%，曾破底低見0.057元，成交僅涉11萬元。

【10：12】發盈喜的諾輝健康 （06606） 升幅擴大至16%，高見31.5元。

【10：07】美團 （03690） 最新跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.9%，大市再度回軟。

【09：58】新東方在綫 （01797） 升逾半成，破頂高見63.7元。

【09：53】三大中資電訊股齊破頂，中移動 （00941） 升近2%，破頂高見56元，聯通 （00762） 升逾1%，破頂高見5.38元，中電信 （00758） 升逾2%，破頂高見3.45元。

【09：52】三桶油續向上，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升2%，中石化 （00386） 升0.8%，破頂高見3.98元。

【09：45】ATM跌幅收窄，大市回升約80點。

【09：44】沿海家園 （01124） 升59%，億達中國 （03639） 升逾3成，融信中國 （03301） 升逾15%。

【09：41】比特幣一度升穿19000美元水平，新火科技 （01611） 升逾8%。

【09：34】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，拖累大市轉跌。恒指最新跌約10點，報21504點

【09：33】洪橋 （08137） 升逾15%，破頂高見0.43元，成交106萬元。公司擬獲吉利集團折讓約77.5%提收購要約。

【09：31】滙豐 （00005） 開市後升逾2%，高見55.4元。

【09：28】諾輝健康 （06606） 發盈喜，股價高開逾9%。諾輝健康預期去年度收入總額介乎7.5億至7.8億元人民幣，按年增長2.5倍至近2.7倍。

【異動｜生科股】諾輝健康彈高9% 發盈喜料去年收入增最多2.7倍

【09：24】【新股IPO】正味集團首掛開報0.74元較招股價高近9% 一手帳面賺240元

【09：23】騰訊 （00700） 靠穩升0.2%，滙豐 （00005） 升逾1%，復星 （00656） 升逾4%，恒指高開90點，開報21605點，科指升0.1%，報4492點。

【大行報告｜HSBC】滙豐高開近2% 富瑞：上調滙豐評級至「買入」、中港解封前景被低估

【09：13】期指開報21740點，升151點或0.7%。

【08：51】盈滙企業控股 （02195） 、迅銷 （06288） 今早復牌，中國投資開發 （00204） 開市前公布短暫停牌。

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【業績︱UNIQLO母企】迅銷上季純利按年跌9.1% 主因受累中國內地業務 料全年度純利跌近16%

【08：33】恒指黑期升約147點，報21639點；道指期貨升25點，報34344點。

【07：50】【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價 一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【07：49】【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍 一手中籤率55%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價 超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21654點，升139點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.32元，較港收市價高1.22元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.88元，較港收市價低1.12元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.45元，較港收市價低0.35元或0.3%。

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【07：30】美國12月CPI大幅放緩至6.5%，符市場預期，核心CPI放緩至5.7%，亦符預期 ； 通脹降溫，美滙指數下試1.02，美股納指5連升。道指中段升勢擴大至319點，收升216點或0.6%，報34189點；納指倒升69點或0.6%，報11001點；標指升13點或0.3%，報3983點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩