日本央行或審視寬鬆政策　殖利率曲線控制疑再放鬆

市場傳出日本央行將於下週二至三的會議上審視超寬鬆貨幣政策的副作用，以及研究會否有需要再度調整其殖利率控制區間。市場普遍認為日央行先前於十二月擴大10年期殖利率區間至0.5%的決定並未足以消除市場債劵市場的扭曲，本次可能有機會再放鬆。日本國債殖利率攜日圓上漲，其中10年期殖利率升至緊貼0.5%上限。筆者認為，雖然行長黑田東彥否認該放鬆為政策轉向的前奏，但事實上反映其寬鬆政策並非不可撼動，加上鴿派黑田的任期將於4月屆滿，在日本通脹與2%目標的差距開始擴大的背景下，屆時該行可能再次作出震驚市場的鷹派行動。投資者可留意昨晚美國的通脹數據以尋求美日息差的走向，及日圓的後續走勢。

另一方面， 昨日兩大原油期貨市場價格大幅抽升超過3%。由於全球對經濟前景的樂觀情緒，加上中國經濟重開的憧憬，有助提振燃料及原材料需求。再者中國臨近農曆新年假期，旅客出行應該會帶動汽油和航空燃料需求。從地緣政治的角度來看，G7、歐盟、澳洲早於上月對俄羅斯原油實施60美元的價格上限，並考慮針對俄精鍊石油產品設定價格上限，此舉會導致俄羅斯削減石油出口。現時全球石油庫存為二十年來的低位，供應和儲備減少，如有突發事件令需求突然增加，石油價格可能有失控上升的風險。

責任編輯︰梁浩碩