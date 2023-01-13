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【AAPL】蘋果庫克減薪40%　以回應去年薪酬投票結果

股市 08:16 2023/01/13

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【AAPL】蘋果庫克減薪40%　以回應去年薪酬投票結果

蘋果公司（美︰AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）2023將減薪40%至4900萬美元，以回應去年的薪酬投票。蘋果提交給美國證券交易委員會的文件中表示，在股東對庫克的薪酬方案進行投票後，庫克要求作出改變。在去年的薪酬投票中，64%股東批准庫克的薪酬，低於2020財年的95%。

此外，2023年授予庫克並與蘋果業績掛勾的股票單位百分比，將由50%改為增至75%。庫克的薪酬主要以限制性股票作為單位。庫克獲授予蘋果股票的實際數量，取決於蘋果相對於標普500指數的表現。

庫克2022年獲得近8300萬美元的股票獎勵、1200萬美元的獎金及300萬美元的基本工資。同時他還獲得退休計劃供款、個人航空旅遊及逾4.6萬美元的假期現金支出等福利。

【AAPL】蘋果據報於2025年推出首款觸控屏幕Mac機　改用OLED技術

【AAPL】蘋果自2008年起向App Store開發商支付3200億美元　增長趨於平穩

【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 庫克
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