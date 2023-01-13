▲ 【AAPL】蘋果庫克減薪40% 以回應去年薪酬投票結果

蘋果公司（美︰AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）2023將減薪40%至4900萬美元，以回應去年的薪酬投票。蘋果提交給美國證券交易委員會的文件中表示，在股東對庫克的薪酬方案進行投票後，庫克要求作出改變。在去年的薪酬投票中，64%股東批准庫克的薪酬，低於2020財年的95%。

此外，2023年授予庫克並與蘋果業績掛勾的股票單位百分比，將由50%改為增至75%。 庫克的薪酬主要以限制性股票作為單位。 庫克獲授予蘋果股票的實際數量，取決於蘋果相對於標普500指數的表現。

庫克2022年獲得近8300萬美元的股票獎勵、1200萬美元的獎金及300萬美元的基本工資。同時他還獲得退休計劃供款、個人航空旅遊及逾4.6萬美元的假期現金支出等福利。

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責任編輯︰梁浩碩