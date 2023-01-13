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【儲局官員】布拉德促聯儲局加息至逾5厘　巴爾金稱無需像去年那樣激進地加息

股市 08:11 2023/01/13

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【儲行官員】布拉德促聯儲局加息至逾5厘　巴爾金稱無需像去年那樣激進地加息

美國最新公布12月CPI及核心CPI升幅均符合市場預期，降低市場對聯儲局大幅加息陰霾。美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局應盡快將利率水平提高至5%以上，以確保物價壓力得到緩解。

布拉德在威斯康辛州銀行家協會主辦的線上活動中表示，「聯儲局將不得不把利率維持在足夠高的水平」，以降低通脹並使其保持在低位。

至於里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）通脹已經在放緩，聯儲局無需像去年那樣激進地加息。「現在，整條曲線上的前瞻性實際利率均為正，因此我們毫無疑問是踩著剎車的，在我們努力壓低通脹之際，審慎地掌握方向是明智之舉」。

他亦提醒儘管物價平均水平下降，但中值依然高企，這是因為二手車等商品的價格在疫情期間不可持續地上漲，如今其價格下滑，使平均通脹水平出現扭曲。

布拉德和巴爾金今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）就貨幣政策並無投票權。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 美股 加息 疫情 美國聯儲局 貨幣政策
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