▲ 【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍 一手中籤率55%（附分配結果連結）

美麗田園醫療健康 （02373） 公布招股結果。內地非外科手術類醫療美容服務提供商美麗田園醫療健康以每股19.32元定價，集資淨額近3.9億元，一手中籤率55%，抽2手（1000股）即可穩獲1手。美麗田園醫療健康將於1月16日掛牌。【分配結果連結】

美麗田園醫療健康香港公開發售合共獲6671人認購，超額認購21.12倍，國際發售部分超額認購3.7倍。

集資淨額的67.6%用於擴張及升級服務網絡；10.2%進行戰略併購加盟店；12.3%進一步投資信息技術系統，以發展內部數字化能力；9.9%作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩