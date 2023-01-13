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【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價　一手中籤率為50%（附分配結果連結）

股市 07:50 2023/01/13

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【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價　一手中籤率為50%（附分配結果連結）

望塵科技控股 （02458） 以接近中間6.5元定價，一手中籤率為50.02%，抽3手（1,200股）穩中一手，淨籌1100萬元。公司將於下周一（16日）上市。分配結果

公司指，香港公開發售部分獲輕微超額認購約2.4倍，而國際發售部分已獲輕微超額認購約0.7倍。

公司表示，所得款項淨額35%用於加強公司的營銷力度，積極向中國及海外市場推廣遊戲；30%用於與運動聯盟、運動協會及運動俱樂部重續現有知識產權特許及取得額外知識產權特許，以開發現有及新手機運動遊戲。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

港股 電玩手遊 遊戲 望塵科技控股（02458） 知識產權 IPO
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