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【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價　超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

新股IPO 07:42 2023/01/13

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【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價　超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

百果園 （02411） 公布招股結果。中國最大的水果零售經營商百果園以每股5.6元定價，為發售價5元至6.2元的中間定價，集資淨額近3.7億元，一手中籤率19.99%，抽16手（8000股）始可穩獲一手。百果園將於1月16日掛牌。【分配結果連結】

百果園於香港公開發售部分共錄得12391人認購，超額認購11.2倍，國際發售部分超額認購1.8倍。

所得款項淨額約45%用於改善及加強運營及供應鏈體系；25%用於升級和改進核心IT系統及基礎設施；25%用於償還銀行借款；餘下5%用作營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】眾安智慧生活2271擱置上市計劃　首批退款將於周五進行

【新股IPO】本地標籤生產商SML第二度遞表　主要收入來自內地及東南亞

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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