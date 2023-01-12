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【牛角母企】黃傑龍獲加人工4%稱好感動　網民關注月薪銀碼幾位數

股市 23:16 2023/01/12

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【牛角母企】黃傑龍獲加人工4%稱好感動　網民關注月薪銀碼幾位數

去年新冠疫情反覆，堂食限制「時鬆時緊」，本港餐飲業生意彷如坐過山車。不過叙福樓集團 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍近日在社交平台分享人事部加薪信件，興奮地分享獲加薪4%。

黃傑龍遮蓋了月薪實際數目，惹來不少網民八卦留言，關注黃傑龍作為CEO實際人工幾多錢！

黃傑龍：加4%屬公司平均加幅

黃傑龍貼出「加薪信」，直言很感動獲公司感謝其貢獻，信中提到「感謝閣下一直以來對公司作出的貢獻，並希望閣下繼續發揮同心協力的拼搏精神，與集團並肩向前，共同打造卓越美滿之佳績」

「獲得人事部發過來的加薪信件（4%呀，雖然聽講話呢個係公司平均加幅）， 仲多謝我對公司一直以來作出的貢獻， 好感動」

黃傑龍2021年月薪25.1萬

有網民憑字串長度，估計黃傑龍每月薪金達6位數，另外有網民更留意到，黃傑龍員工編號為「K0000002」，笑言究竟誰是「001」。

翻查叙福樓2021年報，黃傑龍年度薪金為301.2萬元，即平均月薪25.1萬元，全年酌情花紅為188.4萬元、退休福利計劃供款1.8萬元，全年總計酬金491.4萬元。

相關文章：

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【牛角母企】黃傑龍「親筆」設計叙福樓年報封面　「現在經營環境節約成本很重要，應慳錢則慳」

記者：李哲毅

港股 敘福樓集團（01978） 黃傑龍
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