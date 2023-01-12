【港鐵事故】油麻地站列車出軌「甩門」嚴重事故 調查報告曝光 螺栓螺母嚴重腐蝕令護欄傾斜

去年11月港鐵油麻地站列車出軌「甩門」嚴重事故，導致荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務全日暫停。港鐵（00066）於周四（12日）晚上公布事故的調查報告。調查發現，是由於金屬護欄在地面基座及隧道壁上用作固定護欄位置的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，而導致護欄結構不穩，以致事發時護欄傾斜並進入列車路徑範圍。

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事故發生於11月13日，一列荃灣綫列車由旺角站出發後駛入油麻地站二號月台時，列車與一個移位的永久固定軌旁金屬護欄碰撞，導致第一卡車前輪軸偏離路軌及有兩對車門移位。事故發生後，職員安排列車上的乘客離開車廂至油麻地站月台，期間亦有乘客打開列車車尾緊急出口斜道，沿路軌旁疏散路徑步行至旺角站。荃灣綫來往荔景及佐敦站的列車服務一度暫停，完成復修後於翌日早上回復正常。港鐵於事故後成立了包括三位外間專家的調查委員會找出事故成因並提出改善建議。

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委員會的調查顯示，金屬護欄在地面基座及隧道壁上用作固定護欄位置的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，而金屬護欄及其部件是永久固定結構，與日常列車運作沒有直接關連。護欄是獨立座地結構，不需要支撐任何負載、結構或設備，在鐵路網絡中並不普遍。

調查委員會認為公司的資產管理系統的土木結構分類不夠精細，未有包含此類金屬護欄，亦未有就涉事護欄及類似設計的裝置作出登記，致沒有安排針對其檢查的維修指引。委員會並針對有關情況提出多項改善保養維修制度及措施的建議，予港鐵團隊落實。

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港鐵公司車務總監李家潤表示：「安全一直是港鐵重中之重，我們的資產管理系統一直按照國際標準。在去年底的事故後，公司正就整體的軌旁和鐵路資產管理進行全面檢視，以進一步確立有關工作維持在最高水平。 」

他補充，公司一定會竭力消除發生同類事故的潛在風險，現時正全面落實委員會就金屬護欄結構的完整性風險，以及針對性維修的建議。公司將陸續加固或更換 57 個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。在已開展軌道旁結構及相關設施的全面檢視中，我們亦會探討使用視覺傳感／物聯網（IoT）技術實時監察軌旁裝置，當發現裝置有可能進入列車路徑範圍時發出警報。」



調查顯示當日疏散列車上的乘客時，車廂廣播未能清晰表達乘客需由車廂疏散至油麻地站月台的安排，而由於車上控制電綫在事故中受損，車長未能即時知悉有乘客已打開車尾緊急出口斜道，然後沿路軌旁緊急疏散路徑步行至旺角站。

公司按委員會建議，將陸續在所有列車增加功能，當緊急出口斜道被使用時，列車會向車務控制中心直接發出警報；公司亦已加強車務控制中心和列車人員培訓，事故溝通期間要使用標準用語，更有效地通知乘客疏散安排。公司亦會同時提升事故期間車站的乘客資訊發佈，以及檢討免費接駁巴士路綫安排

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責任編輯：陳詠妍