【2023展望】富邦潘國光：料大市短期有獲利回吐　年內可挑戰25000點關

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，港股由去年10月低位顯著反彈約45%，升勢偏急，投資者或會在農曆新年前先行沽貨套現，避免持貨渡過長假期。但認為大市第二季開始會受惠內地復常後經濟復甦，下半年有望上試25000點關。

逾7成成分股參與升浪屬可靠指標

他指大市去年數度未能衝穿22500點關，而且現時經濟數據仍未顯著改善，有機會成為獲利回吐藉口，料該關口首季將成阻力，支持位會在2萬關附近。

然而，潘國光指今波升浪較去年的反彈來得可靠，往績顯示，若有逾7成指數成分股參與升浪，升勢往往都會較持久，近月升市正好出現這個條件。加上美滙指數在加息周期完結後將會持續回落，資金流向或轉趨利好港股，大市首季整固後，料第二季可再現升勢，下半年更有望挑戰25000點關口。

美國核心CPI第二季或跌穿5%水平

美國12月核心CPI回落至5.7%，潘國光指現時關鍵是預測通脹顯著回落的轉角位。他指油價由高位回落，減少一個令去年通脹顯著抽升的因素，預計核心CPI或在3月至5月期間出現轉角位急跌，屆時按年升幅甚至會跌穿5%水平，料聯儲局的利率點陣圖預測在3月或6月議息會議後有機會調整，或下調對今年底利率在5.1厘水平的預測。

他又指美滙指數短綫跌勢過急，但在加息周期完結前會企穩，首季難望跌穿100關。惟息口見頂後，美元將會有高位回落，跌穿100甚至到年底跌至95水平亦不足為奇。

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編輯：葉志偉