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【儲局官員】哈克：大手加息日子已過去　料下月或只加0.25厘

宏觀解讀 22:16 2023/01/12

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美國最新公布12月CPI及核心CPI升幅均符合市場預期，續紓緩市場對聯儲局大幅加息陰霾。費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）在數據發表後指，聯儲局緊縮行動已接近終點，傾向當局加息至略高於5厘水平，未來加息應以0.25厘作單位，暗示2月份加息幅度或較12月再度放緩。

或需幾年時間通脹才能回到2%

他預計，聯儲局今年會再加息幾次，傾向聯儲局加息至略高於5厘水平，然後暫停本輪加息周期。他認為大手加息0.75厘的日子肯定已經過去，未來加息0.25厘會是合適的，指當局應以這個幅度去加息。

哈克又重申，官員們希望將利率維持在較高水平不變，讓貨幣政策能夠發揮作用。又指通脹數據仍需要時間才能體現出住房成本回落的影響，可能需要幾年時間才能將通脹帶回2%的目標水平。

料美國經濟不會出現衰退

此外，他有信心美國能夠軟著陸，不預期美國經濟會出現衰退，今年將有1%的增長，到未來兩年則升至2%。又預計失業率年內會升至4.5%水平，在2024及2025年回落至4%。

哈克今年在議息會議中決策中具有投票權。

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編輯：葉志偉

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