▲ 【阿里巴巴9988】阿里據報擬減持印度支付龍頭Paytm逾3% 作價9.8億港元

阿里巴巴 （09988） （美：BABA）據報有意以1.25億美元（約9.75億港元）出售印度電子支付公司Paytm 的3.1%股份，即折合以每股536.95印度盧比出售Paytm。印度上市的Paytm周四（12日）跌6.2%，收報543.5印度盧比。

有外電引述消息指，摩根士丹利擔任上述交易顧問，截至9月底阿里持有 Paytm 6.26%股份。Paytm早前披露強勁季績，今年股價累漲約9%，然而去年全年Paytm埋單跌60%。

Paytm在2021年上市，當時IPO集資25億美元，但其後，由於投資者擔心科技公司估值過高以及對全球經濟衰退的擔憂，投資者開始質疑Paytm商業化計劃，現時股價已較其IPO 發行價暴跌約75%。

去年 11 月，軟銀以2億美元（約15.6億港元）出售Paytm 的4.5%股份，截至9底，軟銀原持有 Paytm 17.5%股份。

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編輯：李哲毅