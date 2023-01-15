【宏觀術數@iM網欄】新春出行旅遊 奇門遁甲好方位

過往兩期分別藉玄空風水談過新春防疫和催財的方式，希望能讀者能獲益於術數「加成」。賺錢兼防疫之外，春節假期前後港人外出旅行也是少不了的活動，筆者嘗試從術數提供些小貼士。前兩期談及催吉避疫，均以流年和流月風水作原則，以「靜態方位學」計算對當事人產生影響，古人亦重視出行「選擇」（擇吉），找出某個時間點和空間方位最有利的配合，以「動態」為主，例如用作出行、營商、行軍或處理重大事情等等。玄空風水和不同擇吉法門均是天時（時間）和地利（方位）的組合，若果能再加上當事人命格，三才配合自然相得益彰。

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傳統擇日除了選擇吉日（時）外，亦會注意與方向配合，較著名者莫過於「奇門遁甲」。最簡單介紹「奇門遁甲」是其和玄空飛星風水同樣把方位先簡略分成8個方位，即東、南、西、北四正方和四偶方，再配合天干組合、八門、八神、九星和神煞組合飛臨，計算有利或不利方位。並且會因應使用於不同事情時段之長短，分成年、月、日和時家奇門去推算。

例如個人事項而言，出行旅行因為涉及時間較短，一般考慮時盤或日盤便可，外出工作、留學、移居或甚至移民等時間較長出行便可能考慮年盤或月盤等。古時奇門遁甲常用於兵家，重要經典也包含不同「出行訣」和結合六壬兵占等，體系內容不少有機會再談述。近代術數人士則多用奇門遁甲術於占卜，也是符合古法的，惟依個人愚見，太乙、奇門和六壬三門古術數並稱三式，於推算國運、人事、擇吉（包括兵占）各擅勝場，以推算人事變化和又當以六壬架構更易詳盡也。

學習「奇門遁甲」理論部分分歧較多，古書於起例方面已互有開闔，就算已習得心法口訣，要掌握再作印證也要花時間心血不少，日謙醉心古術數和星占，對此感受特深，故此也較少談及三式理論部分以避過份艱深。

術數重應用，我們分析農曆新年期間奇門遁甲之月盤，由於未過立春干支曆仍為癸丑月，較佳方位為東南方，其次南方，若果以香港地區立極，便屬菲律賓一帶，已非港人熱門旅遊點，南方則包括澳洲、紐西蘭等地。相反受港人歡迎的日本、韓國和台灣等地都屬面東北方位，2月4日立春前奇門格局不佳，玄空飛星又逢三碧，若果適逢當事人年命配合不佳，容易招滯留或受政府構關困擾，出行前稍為留意行程和回程時間預留多點為佳。西南方（例如星馬泰一帶）則奇門格局不錯但八門不利，利於公多於私，遊玩則恐較易樂極生悲，年命不佳者易生意外。

若果時間更長例如數月以上，甚至移居或長期工作的話，可以參考奇門年盤。流年北方和西北方都屬不錯方位。北方固然包含內陸地區，西北方也可涵蓋歐洲一帶。北方坎宮有奇門吉格「加持」，西北方亦有吉格可資參考使用。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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