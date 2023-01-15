  • 18°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀術數@iM網欄】新春出行旅遊 奇門遁甲好方位

名人薈萃 08:30 2023/01/15

分享：

分享：

過往兩期分別藉玄空風水談過新春防疫和催財的方式，希望能讀者能獲益於術數「加成」。賺錢兼防疫之外，春節假期前後港人外出旅行也是少不了的活動，筆者嘗試從術數提供些小貼士。前兩期談及催吉避疫，均以流年和流月風水作原則，以「靜態方位學」計算對當事人產生影響，古人亦重視出行「選擇」（擇吉），找出某個時間點和空間方位最有利的配合，以「動態」為主，例如用作出行、營商、行軍或處理重大事情等等。玄空風水和不同擇吉法門均是天時（時間）和地利（方位）的組合，若果能再加上當事人命格，三才配合自然相得益彰。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

傳統擇日除了選擇吉日（時）外，亦會注意與方向配合，較著名者莫過於「奇門遁甲」。最簡單介紹「奇門遁甲」是其和玄空飛星風水同樣把方位先簡略分成8個方位，即東、南、西、北四正方和四偶方，再配合天干組合、八門、八神、九星和神煞組合飛臨，計算有利或不利方位。並且會因應使用於不同事情時段之長短，分成年、月、日和時家奇門去推算。

例如個人事項而言，出行旅行因為涉及時間較短，一般考慮時盤或日盤便可，外出工作、留學、移居或甚至移民等時間較長出行便可能考慮年盤或月盤等。古時奇門遁甲常用於兵家，重要經典也包含不同「出行訣」和結合六壬兵占等，體系內容不少有機會再談述。近代術數人士則多用奇門遁甲術於占卜，也是符合古法的，惟依個人愚見，太乙、奇門和六壬三門古術數並稱三式，於推算國運、人事、擇吉（包括兵占）各擅勝場，以推算人事變化和又當以六壬架構更易詳盡也。

學習「奇門遁甲」理論部分分歧較多，古書於起例方面已互有開闔，就算已習得心法口訣，要掌握再作印證也要花時間心血不少，日謙醉心古術數和星占，對此感受特深，故此也較少談及三式理論部分以避過份艱深。

術數重應用，我們分析農曆新年期間奇門遁甲之月盤，由於未過立春干支曆仍為癸丑月，較佳方位為東南方，其次南方，若果以香港地區立極，便屬菲律賓一帶，已非港人熱門旅遊點，南方則包括澳洲、紐西蘭等地。相反受港人歡迎的日本、韓國和台灣等地都屬面東北方位，2月4日立春前奇門格局不佳，玄空飛星又逢三碧，若果適逢當事人年命配合不佳，容易招滯留或受政府構關困擾，出行前稍為留意行程和回程時間預留多點為佳。西南方（例如星馬泰一帶）則奇門格局不錯但八門不利，利於公多於私，遊玩則恐較易樂極生悲，年命不佳者易生意外。

若果時間更長例如數月以上，甚至移居或長期工作的話，可以參考奇門年盤。流年北方和西北方都屬不錯方位。北方固然包含內陸地區，西北方也可涵蓋歐洲一帶。北方坎宮有奇門吉格「加持」，西北方亦有吉格可資參考使用。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

最新專欄文章 更多

【宏觀術數@iM網欄】送舊迎新 藉風水催催新年財
2023/01/08
【宏觀術數@iM網欄】送舊迎新 藉風水催催新年財
【宏觀術數@iM網欄】通關在即 術數防疫小貼士
2023/01/01
【宏觀術數@iM網欄】通關在即 術數防疫小貼士
【宏觀術數@iM網欄】 星占看局勢 冬至星盤看美國市場
2022/12/25
【宏觀術數@iM網欄】 星占看局勢 冬至星盤看美國市場
【宏觀術數@iM網欄】冬至星盤預測 2023首季經濟
2022/12/18
【宏觀術數@iM網欄】冬至星盤預測 2023首季經濟
【宏觀術數@iM網欄】給逆境者 有用的術數建議
2022/12/11
【宏觀術數@iM網欄】給逆境者 有用的術數建議
農曆新年 台灣 日本 歐洲 澳洲 南韓 占卜 香港 風水

上一篇文章

【美國經濟】耶倫警告美國將達債務上限 呼籲國會及時行動

下一篇文章

湯文亮：明年樓價會否破頂？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信
帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球
首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球
【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬
【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款