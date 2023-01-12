【日圓走勢】日圓急抽升1.4%　兌港元直撲6算　市場賭日本央行調整貨幣政策

▲ 【日圓走勢】日圓急抽升 兌港元直撲6算 市場賭日本央行調整貨幣政策

日圓急升，日內曾升1.4%，高見1美元兌130.63日圓，兌港元直撲6算，每百日圓兌5.9753港元。日本央行周四投入破紀錄的2.8萬億日圓（約213億美元）開展固定利率債券購買操作，以阻止債息升穿其目標的交易區間上限，但債券期貨仍告下跌。

據《讀賣新聞》報道，日本央行將考慮調整債券購買操作或其他政策調整，以應對上個月殖利率曲線控制政策調整引發的動盪。

法國巴黎銀行策略師Ryutaro Kono預計，日本央行3月份將把殖利率曲線控制區間擴大50個基點，最早有可能在1月份會議上就採取行動。

全球投資者正在加大押注力度，相信日本央行將退出超鴿派政策，此舉將引發日圓進一步走強，並可能吸引巨額資金流回日本，引發滙價波動。

策略師們預計日本央行未來幾個月將進一步調整政策，特別是在黑田東彥勢將於4月份退任。黑田東彥上月表示，日本央行12月的政策調整，不是退出貨幣寬鬆政策的開始，而是使其更具可持續性的一種方式。

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記者：譚志偉