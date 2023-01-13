【大行報告｜HSBC】滙豐高開近2%　富瑞：上調滙豐評級至「買入」、中港解封前景被低估

HSBC滙豐 （00005） 近期在港股價重上50元，今（13日）高開1.7%，報55元。富瑞日前發表報告，將對滙豐的評級由「持有」上調到「買入」，在倫敦的股價目標價由原來的574便士（折合約54.36港元），提升至770便士（折合約72.92港元），並將該股列為英國上市股票中的首選。

投資評級：持有→買入

目標價格：574便士→770便士

報告認為，滙豐的有關中港重新開放和資本回報前景，是被低估的屬性，這創造了正面回報/風險不對稱性，令富瑞上調該股的評級。富瑞又估計，滙豐出售加拿大業務，可以在今明兩年間釋放合共140億美元的回購和特別股息，且鑑於2024年估計ROTE有13%，而報告發表日的有形資產淨值（TBV）為0.8倍，故認為有可信的重新評級潛力。

經濟重啟將帶動更多貸款需求

報告指，去年首9個月，滙豐37%的貸款和36%的稅前盈利都來自中港，富瑞預計，重新開放的經濟將推動更多的貸款需求和一般活動，這應有利於滙豐。香港和內地的淨息差略高，故這些地區的貸款增長回升應能為集團帶來收益。

富瑞估計滙豐出售加拿大業務會在今明兩年產生100億美元回購，另有40億美元的特別股息。至於滙豐業務的回報改善情況，富瑞預計在收入表現（利率主導）和成本控制（到2024年成本/收入改善至51%）的推動下，滙豐2024年的列帳基準的ROTE將達到13%，而去年則為9%。

富瑞指，對今年滙豐的新盈利估計，比市場共識預期高出34%（主要是由於加拿大的收益），2024年的盈利估計則高市場共識4%（較高淨利息收入，較低的ECL）。

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編輯：胡學能