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【新年派利是】花旗推手機派利是及連串大抽獎　利是最高金額達8,888元

理財智慧 20:35 2023/01/12

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新春佳節將至，花旗銀行今年再度於Citi Mobile® App推出電子利是，方便客戶可隨時遙距為親友送上祝福。該行更推出連串大抽獎，大派兔年利是，最高金額達8,888元，並送出過百份豐富獎品，包括足金兔及現金禮券，迎接「兔」氣揚眉的一年！

花旗稱，電子利是自推出以來一直深受客戶歡迎，去年新年期間，近三成「轉數快」轉帳來自客戶派發電子利是。電子利是功能最受年輕客戶歡迎，去年經該行派發電子利是的客戶中，近四成屬25至34歲組別。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要


今年花旗繼續在手機平台推出電子利是，由2023年1月13日起至2023年2月5日，花旗客戶成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於推廣期內透過Citi Mobile® App在「繳款及轉賬」點擊「派利是」，每次派利是予收款人可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行去收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值8,888元（名額3名）、888元（名額10名）或88元（名額1,500名）。推廣期內每人更有高達8次抽獎機會。

另一方面，花旗銀行將由2023年1月17日至2023年2月6日，推出兔年「快閃大抽獎」，客戶於推廣期內成功在Citi Mobile® App按「Get More」登記參加及完成指定任務，有機會贏取過百份獎品，包括足金兔及現金禮券。

此外，花旗銀行夥拍張敬軒及本地插畫師「Dear me,」聯乘推出多款新年特別版轉賬心意卡及賀年貼圖，按圖即睇貼圖款式（下載請按此

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同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 陳楚琨

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