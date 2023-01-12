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【工作環境】百大最佳工作場所排名出爐 蘋果與Meta十年內首次跌出榜單

理財智慧 20:24 2023/01/12

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進入矽谷科技巨頭工作是不少人的夢想，而作為科技企業中最尖頂的公司，蘋果和Meta更是一直以良好福利和待遇而聞名，不過根據外國求職網站Glassdoor公佈2023年「百大最佳工作場所」，去年排第56位的蘋果和第47位的Meta十多年來首次跌出百大排行榜，令人吃驚。

【科技趨勢】Bill Gates：Web3、元宇宙不及AI般富革命性【下一頁

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

蘋果與Meta首次跌出榜外，讓「百大最佳工作場所」中出現新上榜公司，包括Spotify、樂高集團與矽谷科技公司Gainsight。

榜單中入榜的前十大企業分別為：

1. 矽谷科技公司Gainsight
2. 加州雲端資料儲存公司 Box
3. 貝恩策略顧問公司 Bain & Company
4. 麥健時公司 McKinsey & Company
5. 美國晶片設計巨頭公司 英偉達Nvidia
6. 美國工程軟件研發大廠 MathWorks
7. 波士頓顧問公司 Boston Consulting Group
8. 谷歌 Google
9. 數碼工作流程公司 ServiceNow
10. 美國超人氣連鎖漢堡品牌 In-N-Out Burger

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

Glassdoor主要經濟學家Daniel Zhao分析指兩間跌出榜單的公司近年都面臨著不少挑戰，如蘋果取消WFH政策引起近7成員工的不滿意，而Meta近年展開的裁員行動無疑也令其評分下跌不少。

【展覽打卡】「大海賊時代！亞洲巡迴展」場內特設攝影比賽 可贏取5,000元旅遊禮券或AK聯乘精品【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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