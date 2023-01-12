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【公司福利】微軟推無限放假新政策 預料美國逾12萬員工受惠

理財智慧 19:47 2023/01/12

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打工仔在搵工時，除了關心人工之外，公司福利也是重要的一環，近日微軟公司（Microsoft）推出一項新政策，相信會令一眾打工仔羨慕不已，微軟表示將從1月16日開始調整休假制度，微軟稱新政策為「自主性休假」，意即員工擁有無限休假日數。據了解微軟旗下的社群網站LinkedIn已於早前率先實行這項「無限休假制度」。

【旅遊優惠】Trip.com香港獨家聯乘韓國江原道政府 滑雪玩樂 酒店優惠【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

微軟發言人表示，如今的工作模式已逐漸轉型，工作方式、時間和地點已發生巨大變化，因此休假日數無上限可以令員工的工作時間更具彈性。實施此制度後，措施生效前仍有休假餘額未用完的員工，微軟將在4月按餘額提供一筆薪金作彌補。除了以後不再限制休假上限，微軟更會提供10天國定假日、病假、事假、喪假、陪審假。外媒報導指，除了微軟，目前Netflix、高盛、甲骨文等公司都已實施休假無上限的制度。

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重

新政策目前僅適用於美國全職員工，預計將會有超過12萬人受惠。而時薪或海外員工則不在新政策惠及範圍之內，海外員工的休假標準仍需按照各地勞工法例要求。

【展覽打卡】「大海賊時代！亞洲巡迴展」場內特設攝影比賽 可贏取5,000元旅遊禮券或AK聯乘精品【下一頁

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撰文：鄭日棱

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