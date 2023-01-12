【兔年】金管局推Rapper MV及Stickers　鼓勵市民經轉數快派電子利市

農曆新年將至，金管局推出兔年「新晉」Rapper MC Rap-Beat的個人單曲《潮派‧利是》MV，以Rap形式鼓勵市民在農曆新年經轉數快派電子利市，即使仍鍾情實體利市，亦可考慮用迎新鈔封利市。



金管局稱，不論親友身處何地，透過派發電子利市，既可自訂「好意頭」的利市銀碼，亦可零距離向對方送上個人化的祝福，齊齊過一個新潮又環保的新年。單曲MV已於金管局的Facebook, Instagram及YouTube專頁上架（MV link: https://bit.ly/3k4YY8B）。

▲ 《潮派‧利是》MV截圖

此外，金管局表示，會推出以MC Rap-Beat 為主角的「2023新年鴻兔大展」 賀歲Stickers，方便市民在用電子支付方式派利市時，透過手機向親友送上節日祝福。整個系列共有8款動態Stickers， 將於1月17日在貼圖平台上架，供主要即時通訊軟件使用。

▲ 「2023新年鴻兔大展」 賀歲Stickers。

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編輯：胡學能