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【內險股】新華全年保費收入跌0.2%　一文看清內險股收入（附表）

股市 20:00 2023/01/13

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【內險股】人保全年保費收入增7%　一文看清其他內險股收入（附表）

內險股公布2022年全年及12月保費收入，新華保險 （01336） 全年累計保費收入約為1631億元，按年跌0.2%；12月單月保費收入為63.5億元，按年跌24%。眾安在線   （06060） 全年期間累計保費收入約236.5億元，按年升16.1%。12月單月保費收入為20.5億元，按年升23.6%。各公司保險收入將以人民幣方式列出，詳情如下：

內險公司 12月份保費收入 全年保費收入
億元人民幣 按年跌幅 億元人民幣 按年跌幅
人保 477.8 -4.2% 6191.6 +6.6%
財險 427.6 -0.9% 4854.3 +8.3%
新華 63.5 -24.0% 1631.0 -0.2%
眾安 20.5 +23.6% 236.5 +16.1%

人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。

人保財險全年原保險保費收入4854.3億元，按年升8.3%；12月單月保費收入為427.6億元，按年跌0.9%。人保壽險全年原保險保費收入927億元，按年跌4.3%；12月保費收入為40.3億元，按年跌10.2%。人保健康全年原保險保費收入410.2億元，按年升14.5%；12月單月保費收入約10億元，按年跌55.1%。

財險 （02328） 去年原保險保費收入4854.3億元，按年升8.3%；12月單月保費收入為427.6億元，按年跌0.9%。

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記者：宋佩恩

港股 保險公司 中國財險（02328） 中國人民保險集團（01339）
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