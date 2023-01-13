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【內險股】新華全年保費收入跌0.2% 一文看清內險股收入（附表）
內險股公布2022年全年及12月保費收入，新華保險 （01336） 全年累計保費收入約為1631億元，按年跌0.2%；12月單月保費收入為63.5億元，按年跌24%。眾安在線 （06060） 全年期間累計保費收入約236.5億元，按年升16.1%。12月單月保費收入為20.5億元，按年升23.6%。各公司保險收入將以人民幣方式列出，詳情如下：
|內險公司
|12月份保費收入
|全年保費收入
|億元人民幣
|按年跌幅
|億元人民幣
|按年跌幅
|人保
|477.8
|-4.2%
|6191.6
|+6.6%
|財險
|427.6
|-0.9%
|4854.3
|+8.3%
|新華
|63.5
|-24.0%
|1631.0
|-0.2%
|眾安
|20.5
|+23.6%
|236.5
|+16.1%
人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。
人保財險全年原保險保費收入4854.3億元，按年升8.3%；12月單月保費收入為427.6億元，按年跌0.9%。人保壽險全年原保險保費收入927億元，按年跌4.3%；12月保費收入為40.3億元，按年跌10.2%。人保健康全年原保險保費收入410.2億元，按年升14.5%；12月單月保費收入約10億元，按年跌55.1%。
財險 （02328） 去年原保險保費收入4854.3億元，按年升8.3%；12月單月保費收入為427.6億元，按年跌0.9%。
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記者：宋佩恩