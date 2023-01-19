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【內險股】太平全年保費收入增4% 一文看清內險股收入（附表）
內險股公布2022年全年及12月保費收入，中國太平 （00966） 全年中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1900.8億元，按年增3.9%，12月單月保費收入為125.4億元，按年增16.9%。各公司保險收入將以人民幣方式列出，詳情如下：
|內險公司
|12月份保費收入
|全年保費收入
|億元人民幣
|按年跌幅
|億元人民幣
|按年跌幅
|平保
|687.1
|-8.7%
|7691.4
|+1.2%
|人保
|477.8
|-4.2%
|6191.6
|+6.6%
|財險
|427.6
|-0.9%
|4854.3
|+8.3%
|太保
|223.0
|+4.6%
|3931.7
|+8.4%
|太平
|125.4
|+16.9%
|1900.8
|+3.9%
|新華
|63.5
|-24.0%
|1631.0
|-0.2%
|眾安
|20.5
|+23.6%
|236.5
|+16.1%
太保 （02601） 2022年累計保費收入約為3931.7億元，按年增8.4%，12月單月保費收入為223億元，按年增約4.6%。太保子公司太平洋壽險全年累計保費收入為2223.4億元，按年增長6.1%；太平洋財險保險累計收入為1708.2億元，按年增長11.6%
平安保險 （02318） 全年累計保費收入約為7691.4億元，按年增1.2%，12月單月保費收入為687.1億元，按年少8.7%。累計平安產險全年收入2980.4億元，按年升10.4%；平安壽險收入4392.8億元，按年跌3.9%；平安養老險收入184.8億元，按年跌16.1%；平安健康保險收入133.4億元，按年增18.8%。
新華保險 （01336） 全年累計保費收入約為1631億元，按年跌0.2%；12月單月保費收入為63.5億元，按年跌24%。眾安在線 （06060） 全年期間累計保費收入約236.5億元，按年升16.1%。12月單月保費收入為20.5億元，按年升23.6%。
人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。人保 （01339） 財險、壽險及健康首12月原保費收入合共6191.6億元，按年增6.6%；12月單月保費收入為477.8億元，按年少4.2%。
人保財險全年原保險保費收入4854.3億元，按年升8.3%；12月單月保費收入為427.6億元，按年跌0.9%。人保壽險全年原保險保費收入927億元，按年跌4.3%；12月保費收入為40.3億元，按年跌10.2%。人保健康全年原保險保費收入410.2億元，按年升14.5%；12月單月保費收入約10億元，按年跌55.1%。
財險 （02328） 去年原保險保費收入4854.3億元，按年升8.3%；12月單月保費收入為427.6億元，按年跌0.9%。
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記者：宋佩恩