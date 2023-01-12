【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用

▲ Google Meet的表情符號反應，終於在昨日（11日）面世。（Google官方圖片）

Google自去年宣布為Google Meet增加表情符號反應，相關新功能終於在昨日（11日）面世。

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雖然是次Google meet不如Zoom般，為客戶一次過增添大量表情符號反應，只新增了包括心形、豎起大拇指、派對拉炮、波浪、喜悅、驚訝、思考、哭泣和大拇指向下等表情符號。但用家可以為部分表情符號，其喜好選擇可代表自己的膚色。

在通話期間，用家可以從控制欄中的微笑圖標，獲取反應欄。另外，在屏幕左側會增設一列浮動反應欄。在各人的視窗格的左上角，也會出現小表情符號徽章，以便各人可以自到誰做出了甚麼表情符號反應。

相關功能現已在適用於網絡版、iOS裝置和Meet硬件裝置的Google Meet中，惟Android裝置尚未能支援。Google表示，將在未來幾周推出。

App版增360度背景

此外，Google亦為Meet的應用程式版本中，新增了360度移動背景功能。用家在選用相關背景功能，並移動鏡頭角度時，背景會隨之移動，從而顯示不同背景影象。據悉，其首先會顯示以海灘為主題的背景，隨後是綠洲、天空之城和山神廟。相關的背景新功能，亦將於「未來幾周」推出。

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責任編輯：殷凱怡

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