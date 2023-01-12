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【虛擬資產】勝利證券：加密資產納入監管增產品安全性　發表首份虛擬資產報告

Hot Talk 19:21 2023/01/12

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【虛擬資產】勝利證券：加密資產納入監管增產品安全性　發表首份虛擬資產報告

本地券商勝利證券 （08504） 去年獲證監會發出虛擬資產交易（1號牌）和諮詢（4號牌）牌照，該行行政總裁高鵑表示，加密資產的市場需求及交易持續上升，金融機構不能再忽視新資產發展，隨證監會正式監管加密資產，可增加產品的安全性，令市場更健康發展。

勝利證券同時發布虛擬資產報告，引述不同機構和市場數據，指出即使全球虛擬資產總市值大跌6成至9000億美元，但去年全球參與虛擬資產的人數達3.2億，按年仍增8%。假設未來5年虛擬資產配置滲透率提升10%，虛擬資產市場行業規模可以達到26萬億歐元的市場規模。

勝利證券董事總經理周樂樂續指，在香港方面，畢馬威調查指，2022年有53%的受訪香港高淨值客戶希望配置超過1%的虛擬資產，反映本地投資虛擬資產需求。他續指，LUNA-Terra穩定幣系統、FTX爆煲都是行內重大事件，但兩者出事原因都觸犯傳統金融機構不能犯的錯誤，顯示監管的需要。

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