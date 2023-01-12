【百佳網購】投資逾2億　百佳建 設30萬呎PNS網購物流中心

疫情令網銷大行其道，超市、百貨的發展更為急速，O+O線下及線上購物成為零售業的主流。百佳超級市場的網購平台正式更名為「PNS網購」。



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百佳宣布投資逾2億港元，在葵涌的和黃物流中心建設逾30萬呎PNS網購物流中心，引入自動化及人工智能技術以管理及預測存貨量，提升處理貨量的能力及效率，加快派送貨品到顧客手上。

「PNS網購」的標誌設計及網址已更新，應用程式（PNS app）的版面分類及設計，進一步提升購物體驗。百佳超級市場董事總經理任良安表示， 變，O+O線下及線上銷售額在過去2年大增兩倍。有見顧客對網上購物的需求急增，百佳故投放超過二億港元設立PNS網購物流中心，加速發展網購業務。

貨物處理量升逾3倍

PNS網購物流中心內設多部智能貨物分配機，配合逾100組強大送貨車隊，預計可處理超過3倍的貨量，並可即日派送於早上11時前確定的訂單。現時可以處理超過15,000種貨品，不久將來可增至數萬種，並加入更多保健產品、食用保健品、長者用品、護膚用品、寵物用品等。

除了發展全方位的零售系統、自動化方案、大數據、雲端技術及網絡安全外，更成功建立了一套完善的供應鏈，透過需求預測和實時庫存顯示等系統，令貨物供應更快更穩定。

PNS網購物流中心採用LED照明，並設置環保節能吊扇以加強空氣流通。物流中心更循環使用狀態良好的紙箱，利用蜂巢緩衝網格機製造防撞物料以減少廢物棄置，並將增設上門回收膠樽服務。此外，隨著全新PNS網購物流中心投入服務，百佳將增聘逾100個工作職位，包括聘請聾啞人士，並特別培訓顧客服務團隊，協助視障人士網上購物，

責任編輯：梁巧恩